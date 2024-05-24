Дачников ждет суровое наказание за выращивание популярного цветка на участке

Выращивание Вьюнка или ипомеи трехцветной, содержащего вещество эргин, на дачном участке может повлечь за собой серьезные наказания для садоводов, вплоть до крупных штрафов или уголовной ответственности. Об этом пишет «Прайм».

По словам адвоката Елены Кудерко, недавно законодательство Российской Федерации ввело наказание за выращивание этого цветка.

Согласно закону, за выращивание от десяти до одиннадцати растений можно лишиться свободы на два года, а за сто и более растений — до восьми лет тюремного заключения.

Дачников, занимающихся выращиванием этого цветка, могут преследовать по статье 231 Уголовного кодекса РФ «Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства».

По мнению Елены Кудерко, суд может квалифицировать наличие более десяти растений как крупный размер, а более ста корней ипомеи — как особо крупный размер. При этом будет учитываться, выросли ли растения самостоятельно или были специально посажены владельцами участка.

Ипомея трехцветная содержит алкалоиды с психоактивным эффектом. Энтеогены, содержащиеся в стеблях, цветах и семенах, могут вызвать опьянение и измененное состояние сознания. Несмотря на это, цветок, обладающий красивым внешним видом и не требующий сложного ухода, стал популярным среди многих россиян.

Ранее в России оценили идею обязать дачников осваивать участки за три года.