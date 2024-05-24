В России медведи «организовали КПП и собирают плату за проезд по дороге»

На одном из угольных разрезов Междуреченска Кемеровской области медведи устроили на дороге собственный контрольно-пропускной пункт (КПП). Об этом пишет Daily Storm и публикует видео с места событий.

Как рассказали местные жители журналистам, «досмотр» косолапые осуществляют лично, за проезд просят что-то вкусное.

Одни местные жители и работники разреза умиляются поведению диких животных. Другие же опасаются, что звери, привыкшие к человеческой еде, могут стать опасными и Ранее на Курилах медведь украл из лагеря туристов тарелку супа.

агрессивными.

До этого стало известно, что в Мурманской области пробудились бурые медведи. Например, одного из них заметили в районе Североморска-3.

В это же время в Японии за медведями решили следить с помощью искусственного интеллекта. Такое решение принято из-за частого агрессивного поведения этих животных по отношению к людям. За последний год более 200 человек получили ранения, а шесть граждан не выжили после встреч с медведями. В связи с этим специалисты решили разработать тестовую систему, которая будет отслеживать медведей с помощью камер наблюдения, расположенных вблизи зон пребывания людей.

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Ранее на Курилах медведь украл из лагеря туристов тарелку супа.