Китай планирует открыть центр по продаже автомобилей на Сахалине

Инвесторы из Китая планируют построить в Южно-Сахалинске центр по продаже китайских автомобилей и стройматериалов. Об этом сообщил мэр областного центра Сергей Надсадин, пишет РИА Новости.

«Инвесторы рассматривают возможность строительства крупного торгового центра в Южно-Сахалинске, который будет специализироваться на строительных материалах», – говорится в сообщении.

По словам мэра, главными темами сотрудничества являются культура, туризм, образование, сельское хозяйство и торговля.

До этого сообщалось, что Китай за первые четыре месяца 2024 года поставил в Россию на треть больше легковых автомобилей, чем за такой же период прошлого года.

В этом январе объем китайского экспорта в РФ составил 54,1 тысячи штук, в феврале — 44,8 тысячи, в марте — 58,9 тысячи, а в апреле — 79,4 тысячи, что стало максимумом с ноября 2023 года.

Отмечается, что в апреле за год объем китайских поставок в РФ вырос на 28%, а по сравнению с предыдущим месяцем — на 35%.

Ранее Россия и Китай договорились создать совместное производство машин на водороде.