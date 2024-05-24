В Европе потребовали начать переговоры по Украине

Европейский союз (ЕС) должен провести мирную конференцию с участием России и Украины. С таким обращением выступили ученые и политики из Европы, их слова приводит итальянская газета Corriere Della Sera.

Они заявили, что ЕС должен стать посредником в переговорах между Россией и Украиной. Авторы письма уверены, что темой обсуждения должен стать не только мирный договор, но и обсуждения дальнейшего мирного сосуществования двух государств в дальнейшем.

Подписантами письма стали профессора из университетов Италии, Франции, Германии и Финляндии, а также бывший депутат Европарламента Лучана Кастеллина, бывший председатель комитета по иностранным делам сената Италии Джан Джакомо Мигоне и бывший генеральный секретарь Международного бюро мира Колин Арчер.

До этого секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Литвиненко заявил, что Киев осознает, что российско-украинский конфликт должен закончиться переговорами.

В данный момент ситуация на фронте для Украины является крайне сложной, отметил он.

Ранее Папа Римский призвал начать мирные переговоры по Украине.