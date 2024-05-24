Синоптик спрогнозировал жаркие выходные в Москве

В эти выходные жителей Москвы ждет хорошая солнечная погода с температурой до +28 градусов. Об этом сообщил синоптик Александр Шувалов, пишут «Известия».

«Эти выходные подарят москвичам генеральную репетицию лета. Потому что в субботу, 25 мая, ожидается около +25 градусов, а в воскресенье — +26…+28 градусов», — сказал он.

Все выходные будет сохраняться солнечная погода, ветер будет слабый, осадков не ожидается.

До этого заместитель директора Гидрометцентра России Дмитрий Киктев заявил, что погода летом 2024 года будет находиться в пределах климатической нормы, однако, она может быть переменчивой.

По его словам, синоптики не исключают колебаний температуры воздуха от жары к холоду, шквалистого усиления ветра, ливней, гроз и града. Эксперт уточнил, что данные явления объясняются ослаблением температурного контраста между Арктикой и тропиками.

Ранее стало известно, когда в Петербург вернется теплая погода.