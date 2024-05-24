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В Госдуме заявили, что Волчанск в Харьковской области взят под контроль более чем на 50%

Депутат Водолацкий заявил об взятии Волчанска под контроль более чем наполовину

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Минобороны РФ

Более половины территории города Волчанска в Харьковской области находится под контролем вооруженных сил России. Об этом сообщил координатор по межпарламентским связям с парламентом ЛНР и депутат Госдумы Виктор Водолацкий ТАСС.

«После интенсивного огневого штурма, проведенного нашими войсками на южной части города Волчанска, зона под контролем РФ увеличилась и уже составляет более 50% территории», — отметил Водолацкий. «Мы продолжаем продвигаться вперед решительно, но осторожно», — добавил парламентарий.

Водолацкий также подчеркнул, что российские военные успешно выполняют поставленные перед ними задачи.

«Наши следующие цели — освобождение городов Славянска, Краматорска и Красноармейска. Это позволит открыть путь для наших войск к этим населенным пунктам», — заключил депутат.

Накануне британский эксперт заявил об отступлении ВСУ в ДНР. Украинцы уходят со всей территории возле Андреевки и Клещеевки в Донецкой народной республике (ДНР), так как российские военные уничтожили все линии обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) в этом районе, рассказал британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге.

Ранее войска РФ взяли село Андреевка в ДНР.

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