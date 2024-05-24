В российской армии может появиться новый робот-сапер

«РАТМ Холдинг» завершает испытания роботизированного саперного комплекса разминирования. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

«Проведена серьезная работа по изучению различных технологий гуманитарного разминирования территорий с использованием беспилотных систем и искусственного интеллекта. Из них выбрана уникальная методика, наиболее эффективная на практике», — рассказал президент «РАТМ Холдинга» Эдуард Таран.

По сообщению пресс-службы компании, новосибирская разработка способна обнаруживать взрывоопасные предметы как на поверхности земли, так и в слое грунта. Платформа, по заверениям разработчиков, способна проделывать для саперов безопасные проходы и помогать уничтожать взрывоопасные предметы.

До этого группа разминирования извлекла снаряд из стены детского сада в Ростове-на-Дону.

Артиллерийский снаряд времен Великой Отечественной войны был обнаружен в стене многоквартирного дома в центре Ростова-на-Дону, воспитанников детского сада, который находится на первом этаже здания, и его персонал эвакуировали.

Ранее сообщалось, что Россия уничтожает дорогостоящие танки Abrams дешевыми дронами «Упырь».