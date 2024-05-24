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В США признали высокую эффективность российских средств РЭБ против западного оружия

Reuters: российские средства РЭБ показывают высокую эффективность на Украине

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Saab

В конфликте на Украине российские средства радиоэлектронной борьбы показывают высокую эффективность даже против нового или, по крайней мере, не устаревшего американского оружия. Об этом пишет Reuters.

В своей статье со ссылкой на троих опрошенных экспертов агентство указывает, что российские постановщики помех не позволили многим относительно новым украинским бомбам GLSDB большой дальности поразить намеченных целей. Проблема признается специалистами достаточно серьезной, на ее корректировку или устранение у производителя «уйдут месяцы». В настоящее время считается, что малые бомбы GLSDB, на которые возлагались большие надежды, плохо зарекомендовали себя на поле боя.

«Помехи возникают, когда на [защищаемую] территорию передается огромное количество энергии, заглушающей сигнал устройства. Россия использовала эту тактику в отношении украинских радиостанций, беспилотных летательных аппаратов и даже 155-миллиметровых артиллерийских боеприпасов Excalibur с GPS-навигацией», — пишет Reuters.

Те же проблемы существуют и для ракетных комплексов ATACMS, которые сбиваются с курса из-за противодействия систем радиоэлектронной борьбы.

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Алина Джусь/«Газета.Ru»

О том, чем примечательны оснащенные ракетным двигателем бомбы GLSDB — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Пентагоне признали провал поставленного США на Украину оружия.

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Операция на Украине
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