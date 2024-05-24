Онколог рассказал, как не пропустить развитие меланомы

Опасность меланомы — в ее стремительном метастазировании. Как ни один другой рак кожи, эта опухоль отличается очень высокой агрессивностью и экспансией больших участков кожи на поздних стадиях болезни. Однако при ее раннем выявлении шансы на выздоровление у онкобольного весьма высоки. О том, как не пропустить развитие меланомы, «Газете.Ru» рассказал руководитель онкоцентра «СМ-Клиника», д.м.н., профессор, отличник здравоохранения РФ Александр Серяков.

Он отметил, что основная причина появления меланомы — воздействие на кожу активного УФ-излучения. Несмотря на осведомленность, многие люди по-прежнему предпочитают ездить на юг и загорать в часы пик (с 12 до 16 ч), причем делают это регулярно. А ведь самые серьезные ожоги кожи можно получить именно в это время, а вместе с ними и «королеву опухолей» — меланому.

Особенность меланомы в том, что это злокачественное новообразование имеет тенденцию к быстрому развитию на II и III стадиях. Поэтому задача специалиста, к которому пациент пришел на прием, — не пропустить начало онкопроцесса.

Чаще всего меланома появляется на спине и ногах в виде небольшой родинки неровной формы и неравномерной окраски. На начальной стадии развития ее легко можно спутать с обычным невусом, что в большинстве случаев приводит к запущенности рака кожи. Иногда (примерно в 30% случаев) меланома может развиться из обычной родинки, основной признак ее перерождения — видимые изменения формы и цвета.

«Обнаружить самостоятельно нетипичную родинку на теле можно и дома с помощью самодиагностики. В онкологии есть несколько специальных шкал определения состояния невусов. Например, шкала АККОРД отражает шесть основных симптомов деформации родинки, которые должны насторожить. А — асимметрия родинки, К — неровные края, К — кровоточивость, О — неоднородная окраска невуса, Р — большой размер родинки и Д — динамика (шелушение и неровности на родинке — плохой знак). Но, конечно, для точного диагноза, есть ли малигнизация родинки или нет, необходимо пройти обследование у специалиста», — сказал онколог.

Серяков перечислил наиболее эффективные методики, которые сегодня применяются врачами-дерматологами и онкологами при первичном обследовании кожи. В их числе — дерматоскопия. Данная методика позволяет обследовать участок кожи с родинками с помощью оптического прибора дерматоскопа, который увеличивает их в несколько раз и дает возможность врачу хорошо рассмотреть каждый невус.

По мнению профессора, дерматоскопия на сегодняшний день является «золотым стандартом» в определении доброкачественного или злокачественного характера новообразования. Помимо обычного дерматоскопа нередко используется и цифровая дерматоскопия.

В случае, если дерматоскопия показала злокачественную природу невуса, проводятся дополнительные исследования — КТ и УЗИ с допплерографией, а при необходимости и ПЭТ/КТ.

«Если у вас появились сомнения по поводу ваших родинок, особенно после поездки на юг, не стоит медлить с обследованием. Ведь при ранней диагностике новообразований, в первую очередь меланомы, самые благоприятные прогнозы по лечению», — резюмировал онколог.

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