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Лидер «Землян» ищет старлея для премирования за подбитый натовский танк

Владимир Киселёв ищет старлея для вознаграждения за подбитый танк НАТО

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Виталий Белоусов/РИА Новости

Основатель группы «Земляне» Владимир Киселёв объявил о своем намерении наградить российского военнослужащего Ивана Жарского, который уничтожил несколько танков Leopard и БМП Bradley в зоне СВО. Как пишет Life музыкант заявил об этом на премии RU.TV.

Для личной встречи с героем Киселёв начал переговоры с Министерством обороны РФ.

«Мы ищем бойца Жарского. Мы связались с Минобороны и планируем привезти его к нам в студию радио для вручения обещанного денежного вознаграждения,» — сообщил Киселёв журналистам на церемонии награждения RU.TV.

В первой половине мая лидер группы «Земляне» Владимир Киселев заявил, что выплатил вознаграждение за подбитые танки Abrams тем участникам военной операции, «кому посчитал нужным». Так в разговоре с «Газетой.Ru» музыкант прокомментировал сообщения о том, что отказал в выплатах некоторым военным. Он также пожаловался, что не все звезды поддержали его инициативу.

Ранее Матвиенко заявила о желании украинцев поскорее прекратить войну.

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