Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Нацбанк Украины введет ограничения на переводы между физлицами

Нацбанк Украины ограничит переводы между физлицами 100 тысячами гривен

close
100%
РИА «Новости»

Нацбанк Украины планирует ввести ограничения на перевод денежных средств между физлицами. Об этом сообщает «Страна.ua».

Со ссылкой на слова заместителя главы Национального банка Украины Дмитрия Олейника издание сообщает, что сумма перевода между физлицами может быть ограничена 100 тысячами гривен (226 тысяч рублей), а количество таких переводов в месяц — ограничено тридцатью в месяц.

Однако при наличии «оснований и подтверждений» банки смогут в ручном режиме увеличивать эти лимиты.

Нововведение предполагается внедрить в течение месяца.

23 мая стало известно, что на Украине собираются поднять налоги из-за нехватки $7,5 млрд на нужды ВСУ. Глава комитета Верховной рады по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев заявил, что такие изменения вряд ли позитивно скажутся на экономической ситуации в стране, но альтернативного решения тут нет.

8 мая Нацбанк Украины сообщил о пятикратном снижении объема международной помощи Украине.

Ранее на Украине заявили о резком подорожании электричества.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами