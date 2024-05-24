Нацбанк Украины введет ограничения на переводы между физлицами

Нацбанк Украины планирует ввести ограничения на перевод денежных средств между физлицами. Об этом сообщает «Страна.ua».

Со ссылкой на слова заместителя главы Национального банка Украины Дмитрия Олейника издание сообщает, что сумма перевода между физлицами может быть ограничена 100 тысячами гривен (226 тысяч рублей), а количество таких переводов в месяц — ограничено тридцатью в месяц.

Однако при наличии «оснований и подтверждений» банки смогут в ручном режиме увеличивать эти лимиты.

Нововведение предполагается внедрить в течение месяца.

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8 мая Нацбанк Украины сообщил о пятикратном снижении объема международной помощи Украине.

Ранее на Украине заявили о резком подорожании электричества.