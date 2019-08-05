Официальный курс евро вырос к рублю

Евро выросло к рублю в ходе торгов. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Банк России.

Отмечается, что курс вырос на 66,55 копеек и составил 72,3732 рубля.

Уточняется, что доллар поднялся до отметки в 65,0546 рублей, увеличившись на 41,23 копейки.

Ранее сообщалось, что рубль перешел к росту после данных о санкциях США.