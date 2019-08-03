Госдеп сообщил детали новых антироссийских санкций

Госдеп Соединенных Штатов Америки официально оповестил российскою сторону о вступлении в силу второго пакета антироссийских санкций. Документ был опубликован в соцсетях ведомства.

Согласно новым ограничениям, Россию изолируют от финансовой или технической помощи со стороны Всемирного банка и Международного валютного фонда.

Уточняется, что американским банкам также запретили выдавать кредиты правительству России в иностранной валюте и участвовать в первичном рынке российского суверенного долга, номинированного не в рублях.

Санкции против России затронут экспорт материалов, связанных с оружием массового уничтожения.

Ранее сообщалось, что Госдеп официально объявил о санкциях против России.