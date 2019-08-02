Страны ЕС выдвинули Кристалину Георгиеву на пост главы МВФ
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Представители стран Европейского союза выбрали в качестве единого кандидата на пост нового директора-распорядителя Международного валютного фонда представителя Болгарии Кристалину Георгиеву, передает ТАСС.
Ранее стало известно, что директор Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард покидает пост 12 сентября.
Ее уход связан с тем, что ранее она была выдвинута на пост главы Европейского центрального банка.
Лагард занимала должность главы МВФ с июля 2011 года.