В России зафиксирована дефляция

Росстат заявил, что потребительские цены за неделю с 23 по 29 июля снизились на 0,1%, сообщает РИА «Новости».

По имеющейся информации, последний раз такая дефляция была зафиксирована в сентябре 2017 года.

Эксперты объясняют столь резкий скачок цен поступлением на прилавки продукции нового урожая. Отмечается, что цены стали дешевле на сезонную продукцию: огурцы, картофель, морковь, лук, сахар, подсолнечное масло, колбасы, сосиски, сардельки, маргарин и гречку. В среднем они снизились на 0,9%.

При этом за тот же период наблюдается и повышение цен на некоторые продукты: помидоры, пшено, куриные яйца, свинина, мясо кур, рыба, масло сливочное, сметана, творог и рис подорожали. Также на 0,1% повысились цены на автомобильный бензин и дизельное топливо.

Сообщается, что если в первые недели августа дефляция сохранится, то вопрос со снижением ставки на сентябрьском заседании ЦБ, может стать решенным.

Ранее бензин в России снова подорожал.