В Госдуме отреагировали на требование $5 млрд «Нафтогазом» у России

Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет прокомментировал требование комспенсации украинским «Нафтогазом». Об этом сообщает РИА «Новости».

Ранее «Нафтогаз» потребовал взыскать с России $5,2 млрд.

Он выразил мнение, что Киев не хочет самостоятельно зарабатывать, поэтому намерен «стать иждивенцами за счет России».

По его словам, «Нафтогаз» не вправе требовать какой-либо компенсации за утрату активов в Крыму, так как не инвестировал в развитие энергоотрасли.