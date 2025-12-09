«Лютый» целенаправленно летел в жилой дом»: что известно об атаке на Чебоксары

Ранним утром 9 декабря украинские беспилотники атаковали жилые дома в Чебоксарах. В результате девять человек, включая ребенка, пострадали. Кроме того, здания и припаркованные рядом автомобили получили повреждения. По данным СМИ, город атаковали БПЛА типа «Лютый», причем один из них «целенаправленно летел» в жилой дом. В других регионах России за ночь сбили 121 беспилотник.

Беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ) ранним утром 9 декабря ударили по жилым домам в Чебоксарах. Об этом в Telegram-канале сообщил глава Чувашии Олег Николаев.

«К сожалению, есть пострадавшие, повреждения жилых домов», — написал руководитель республики.

Он добавил, что из-за инцидента перекрыты несколько улиц. В одной из школ города открыт пункт помощи. Николаев заверил, что все поврежденные квартиры отремонтируют.

Вице-премьер правительства Чувашии Владимир Степанов в Telegram-канале уточнил информацию о раненых: «По предварительным данным, в результате происшествия пострадали четыре жителя, среди них один ребенок». Позже он объявил об увеличении числа пострадавших до девяти .

По данным Telegram-канала Mash, части дрона попали в пятиэтажный дом в Юго-Западном районе города. Взрывная волна выбила окна, повредила балконы и фасад здания, внутри начался пожар. Кроме того, обломки упали на припаркованные машины. Как сообщает Life со ссылкой на SHOT, Чебоксары были атакованы дронами типа «Лютый» .

«Один из дронов целенаправленно летел в жилой дом», — уточняет издание.

Как рассказала ТАСС очевидица произошедшего, повреждения получили как минимум два подъезда.

«Было слышно два взрыва. Стекла сначала с одной стороны квартиры выбило, потом с другой. Затем всех попросили покинуть дом. На улице увидели, что пострадали второй и третий подъезды», — сказала она.

Пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в 06:20 объявил о приостановке работы чебоксарского аэропорта. Позже прием и отправку самолетов прекратили и аэропорты соседних Казани и Нижнего Новгорода. Ограничения с первых двух сняли в 09:07.

Где и сколько еще беспилотников сбили за ночь

Кроме Чебоксар, по данным министерства обороны РФ, с 23:00 до 07:00 над российскими регионами был сбит 121 беспилотник . Из них 49 — в Белгородской области, 22 — в Крыму, 10 — в Рязанской области, девять — в Воронежской области, восемь — над Каспийским морем, по пять — в Ростовской области и Калмыкии, четыре — в Нижегородской области, три — в Липецкой области. По два – в Краснодарском крае и Курской области и по одному — в Брянской и Тульской областях.

Кроме того, вводились ограничения на работу аэропортов Волгограда, Краснодара, Калуги, Тамбова, Владикавказа, Грозного и Магаса. К утру 9 декабря первые три из них уже принимают и отправляют авиарейсы в обычном режиме.

Подробности об атаке на Ростовскую область раскрыл губернатор региона Юрий Слюсарь. Дроны ВСУ были уничтожены в Чертковском, Миллеровском, Тацинском, Цимлянском, Сальском и Красносулинском районах, написал он. При этом обошлось без пострадавших . Информация о том, есть ли какие-либо разрушения, уточняется.

В свою очередь губернатор Тульской области Дмитрий Миляев в 3:45 сообщил об объявлении опасности БПЛА. Она была отменена в 6:02. Дрон уничтожили средствами противовоздушной обороны, пострадавших и разрушений нет.

Также опасность атаки беспилотников объявляли в Ивановской области. Ее отменили спустя пять часов, информация об уничтожении дронов в этом регионе не поступала. А жители Липецкой области сообщали, что слышали звуки работы ПВО в самом Липецке, а также в одном из соседних городов. В областном центре после объявления красного уровня опасности заработала сирена.

Кроме того, в 8:43 о беспилотной опасности объявил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.

Несмотря на массовость очередной атаки ВСУ, информация о пострадавших и разрушениях в ночь на 9 декабря поступала только из Чебоксар.