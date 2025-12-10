На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Филиппины допустили прием помощи от России после стихийных бедствий

Посол Байлен: Филиппины примут помощь от РФ в борьбе с последствиями тайфуна
Eloisa Lopez/Reuters

Филиппины готовы принять международную помощь, в том числе от России, если такие предложения поступят. Об этом сообщил РИА Новости посол страны в России Игорь Байлен.

Он отметил, что в отличие от ситуации 12-летней давности с тайфуном «Хайян» Манила пока не обращалась к мировому сообществу с официальным призывом о поддержке.

«Но если поступят предложения о поддержке, мы будем готовы их принять и поблагодарить наших друзей», — сказал он.

По словам Байлена, Манила выражает признательность российскому президенту Владимиру Путину и другим мировым лидерам за соболезнования в связи с последствиями стихийных бедствий.

В начале ноября на республику обрушились тайфун «Калмаэги» и супертайфун «Фунг-Вонг». По последним данным, в результате катаклизмов 302 человека получили несовместимые с жизнью травмы.

6 ноября Путин направил соболезнования лидеру Филиппин Фердинанду Маркосу-младшему в связи с многочисленными жертвами и разрушениями в результате тайфуна «Калмаэги». Президент подчеркнул, что в России надеются на скорейшее преодоление последствий этого стихийного бедствия.

Ранее на Филиппинах кот спас хозяев во время наводнения после тайфуна.

