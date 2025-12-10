В Кремле предупредили о неизбежном ответе в случае конфискации активов России

Европа столкнется с серьезными последствиями в случае изъятия российских активов. Об этом сообщил «Известиям» пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Представитель Кремля напомнил заявление президента о том, что в этот вопрос было вовлечено правительство. По словам пресс-секретаря, уже есть понимание, как действовать.

«Без ответа такие шаги не останутся. Они будут иметь очень серьезные последствия и для стран, и для юридических лиц, и для физических лиц», — подчеркнул Песков.

В случае конфискации хранящихся в Европе российских активов одни лишь клиенты бельгийского депозитария Euroclear рискуют потерять размещенные в России средства на сумму €16 млрд, сообщил гендиректор компании по финансовым рискам Гийом Элие. По его мнению, предложенные Еврокомиссией гарантии безопасности не снимают озабоченностей Euroclear, а сам факт изъятия активов Центробанка РФ покажет международным инвесторам, что «Европа не место для инвестиций». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее премьер Британии заявил о скором размораживании активов России для помощи Украине.