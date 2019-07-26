Группа «Аэрофлот» поднялась в рейтинге топ-20 мировых авиахолдингов

Группа «Аэрофлот» поднялась на две позиции – на 18-е место — в топ-20 крупнейших авиахолдингов в мире по пассажиропотоку, следует из рейтинга «Лидирующие авиационные группы» британского издания Airline Business. По итогам прошлого года пассажиропоток составил 55,7 млн человек.

«По ключевому производственному показателю — пассажирообороту — группа «Аэрофлот» уверенно удерживает 16-е место, улучшив результаты прошлого года на 9,9%», — говорится в сообщении группы.

Среди традиционных перевозчиков «Аэрофлот» входит в топ-5 крупнейших авиахолдингов Европы.

Рекордсменом сотни лидеров по темпам роста стал лоукостер «Победа», который показал годовой прирост пассажиропотока в 56,8%. Ранее по этому же показателю «Победу» признали однозначным лидером среди всех европейских лоукостеров, согласно рейтингу ведущего мирового аналитического центра CAPА. В «Аэрофлоте» такие показатели связывают с востребованностью бюджетных авиаперевозок в России.

В группу «Аэрофлот», помимо одноименной авиакомпании, входят «Победа», «Россия» и дальневосточная «Аврора».