Платежных терминалов станет меньше по всей России

Ассоциация банков «Россия» предупредила о резком сокращении платежных терминалов из-за новых требований в контрольно-кассовой технике (ККТ), сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.

Это касается банковских платежных агентов, которые пользовались удаленными ККТ в платежных терминалах.

Госдума 16 июля приняла закон, запрещающий использовать удаленную ККТ в платежных терминалах.

Отмечается, что сейчас работает около 150 тыс. платежных терминалов по всей России, большинство из которых не позволяет встроить ККТ внутрь корпуса.

Такие изменения заметно сократят предоставление услуг для значительного количества людей, проживающих в небольших населенных пунктах, сообщили в ассоциации.