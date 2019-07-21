Стало известно о запасах газа на Украине

Появилась информация о количестве газа в подземных хранилищах Украины. Об этом на своей странице в фейсбуке написал глава правления НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев.

По данным на утро 21 июля, запасы топлива составляют 15,018 миллиарда кубометров.

Коболев рассказал, что в хранилище осталось добавить 5 миллиардов кубометров на случай, если Россия перестанет поставлять топливо на Украину.

Он также отметил, что на 21 июля объем транзита газа составляет 303,8 миллиона кубометров в сутки, это связано с остановкой на ремонт двух ниток «Северного потока». После восстановления работы газопровода объемы транспортировки возрастут на 25%.

Ранее сообщалось, что «Нафтогаз» добрался до активов «Газпрома».