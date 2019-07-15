Названа причина плохого сервиса в турецких отелях

Директор Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев заявил, что качество обслуживания в турецкий отелях упало из-за отсутствия конкурентной среды на туристическом рынке. Об этом сообщает «Российская газета».



Отмечается, что хорошее обслуживание зависит от количества «звезд» отеля. Однако даже в отелях премиум категории падает уровень сервиса. При небольшом уровне загруженности цены на номер поднимаются, а качество может упасть.

Высокий турпоток также не выход. В этом случае отель хочет получить максимальную прибыль с минимальными затратами.

По мнению Мальцева, ситуацию может изменить наличие конкурента на рынке. Тогда ситуация будет саморегулироваться.

Ранее глава Федерации отельеров Турции Осман Айык рассказал о повторном использовании пищи для шведского стола в отелях «все включено».