Медведев объяснил решение о снижении НДС на фрукты и ягоды

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев объяснил решение снизить НДС на плодово-ягодные культуры до 10%. Об этом пишетТАСС.

По словам Медведева, снижение налога увеличит поставки продукции на российский рынок.

«Надеюсь, это также повлияет на ценовую политику в магазинах, торговых точках, поскольку в этом случае у нас плодово-ягодные культуры приравниваются к другим продуктам, а раньше такого не было и на протяжение достаточно длительного срока по ним взималась более высокая ставка НДС», — отметил премьер-министр.

Ранее сообщалось о том, что Дмитрий Медведев принял решение снизить НДС на фрукты и ягоды.