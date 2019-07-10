Медведев назвал проблему газа дурацкой

Премьер-министр Дмитрий Медведев назвал дурацкой ситуацию, когда граждане Украины переплачивают за газ четверть цены, передает корреспондент «Газеты.Ru».

Также Медведев назвал два способа решить проблему транзита газа через Украину.

«Один из них самый простой — это сохранение действия тех контрактов, которые существуют. Второй вариант, который мы никогда не отрицали, — это вариант консорциума», — заявил Медведев.

Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев встретился с лидерами украинской оппозиции.