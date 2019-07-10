Польша построит вторую нитку Поморского нефтепровода ради безопасности

Польша определилась с маршрутом второй нитки Поморского нефтепровода, который пройдет по её территории от порта на Балтийском море в центр страны. Строительством займется PERN — польский оператор нефтепровода «Дружба», заявил журналистам глава компании Игорь Василевский. Об этом сообщает Regnum.

Компания выступает за расширение собственной нефтепроводной инфраструктуры в свете произошедшего в апреле загрязнения российской нефти в трубопроводе «Дружба». По словам Василевского, инцидент подтвердил планы по строительству резервуаров для нефти и топлива, а также строительству второй нитки нефтепровода. Второй трубопровод позволит углубить диверсификацию и полностью разделить нефть разных сортов. Трубопровод протяженностью 240 км, как ожидается, построят через пять лет. Затраты оценены в 1,2 млрд злотых (около $300 млн).

Как сообщает Reuters, Василевский также выразил опасения насчет возможных сбоев «Дружбы» в будущем. По словам топ-менеджера, сейчас PERN берет образцы российской нефти каждые три часа, а до инцидента проверки проводились раз в 10 дней.

«Масла в огонь подлили попытки «Транснефти» договориться с польским оператором трубы компанией PERN, чтобы она поучаствовала в прибыльном бизнесе по так называемому «компаундированию», доведению «грязной» нефти до относительно приемлемых характеристик и её сбыту потребителям с небольшим дисконтом. Это было бы совсем не то качественное сырьё, которое сдаётся в трубу добычными компаниями. Следовательно, их репутация в глазах европейских покупателей могла бы пострадать», — говорит директор Фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко. По мнению эксперта, «добычники» принимают все необходимые меры, чтобы «серые» схемы «транспортников» не сработали, «Дружба» вновь воспринималась бы как приоритетный маршрут поставок и альтернативные варианты, несмотря на усилия лоббистов, были бы отложены в долгий ящик».