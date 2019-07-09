РЖД окажут помощь в покупке жилья специалистам БАМа

Российские железные дороги будут оказывать поддержку высококвалифицированным специалистам и руководителям, которые обязуются проработать от 5 лет на БАМе. Им будет выдаваться субсидия на покупку жилья. Соответствующее распоряжение подписал глава компании Олег Белозеров.

«Сумма выплаты и регион, в котором можно будет приобрести квартиру или дом, будет зависеть от продолжительности работы на БАМе», — говорится в сообщении РЖД.

Программа содействия некоторым категориям работников в покупке жилья является часть Плана по привлечению и закреплению персонала в регионе БАМа до 2025 года. Речь идет о руководителях предприятий, руководителях среднего звена, специалистов производственно-технического блока – как приезжающих из других регионов, так и уже работающих в компании и желающих связать с ней жизнь.

«Ежегодно в программу будут включаться порядка 400 человек. Чтобы стать участником программы, надо заключить дополнительное соглашение к трудовому договору, подтверждающее готовность сотрудника проработать на БАМе пять, семь или десять лет», — указано в сообщении.

Работник может купить квартиру за собственные средства до истечения периода работы на БАМе, указанного в соглашении. А по окончании этого срока компания выплатит ему денежные средства.

Размер субсидии будет варьироваться в зависимости отработанного на БАМе времени. Например, за пять лет непрерывной работы сотрудник может претендовать на выплату в размере до 2,5 млн рублей для покупки жилья в населённых пунктах, расположенных на территории БАМа, за семь лет – до 3,5 млн рублей на покупку жилья на любой территории Восточно-Сибирской и Дальневосточной дороги, а за 10 лет – до 5 млн рублей с возможностью приобретения жилья в любом регионе.