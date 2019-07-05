Украине предрекли техногенную катастрофу

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Глава «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев заявил, что Украине грозит техногенная катастрофа. Об этом он написал в фейсбуке.

По его словам, такой сценарий возможен в том случае, если украинское государство не закачает 20 млрд куб. газа к началу отопительного сезона.

«Потому что Украина, без преувеличения, замерзнет», — пояснил Коболев.

Он отметил, что сейчас закачано лишь 13,8 млрд куб. Стране необходимо ежедневно закачивать по 60 млн куб., чтобы выйти на нужный объем в сроки, уточнил глава «Нафтогаза».

Ранее на Украине заявили о критическом дефиците газа.