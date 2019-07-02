В России предупредили о росте цен на мясо

В Национальной кормовой ассоциации предупредили, что цены на некоторые сорта мяса в России могут подняться не менее чем на 10%. Об этом сообщают «Известия».

Уточняется, что речь идет о свинине, говядине и птице.

В ассоциации связали подорожание с увеличением цен на необходимые животным кормовые добавки.

В свою очередь с Минфине не согласились с представленной информацией и заявили, что, согласно документам Верховного суда, ставку 10% к кормовым добавкам применять неправомерно.

Ранее сообщалось, что в России подорожало высшее образование.