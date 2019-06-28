МСП в сфере общественного питания смогут использовать цифровую платформу Metro

Платформа германского ритейлера Metro будет использоваться в России для развития малого и среднего предпринимательства в сфере общественного питания. Об этом сообщил председатель госкорпорации ВЭБ.РФ Игорь Шувалов по итогам совещания делегации ВЭБ.РФ в Дюссельдорфе, говорится в сообщении Корпорации МСП. Стороны обсудили интеграцию цифровых решений компании, в частности, гастро-платформу, которая позволяет в том числе перевести бизнес-процессы в цифровой формат. Проект поддержал и Сбербанк, уточнил Шувалов.

Платформа уже работает в 14 странах.



В марте 2019 года Корпорация МСП, МСП Банк, ДОМ.РФ и компания «МЕТРО Кэш энд Керри» договорились о содействии развитию малого и среднего предпринимательства и поддержке индивидуальной предпринимательской инициативы, в частности, о развитии сети магазинов в формате «у дома» и мобильной торговли. Речь идет о поиске помещений для магазинов, оказания гарантийной и лизинговой поддержки малому и среднему бизнесу, сельхозкооперативами и фермерам для расширения каналов поставов. Для этого будет в том числе использован геомаркетинговый сервис портала Бизнес-навигатора МСП.