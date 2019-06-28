Путин обеспокоен бремен протекционизма в экономике

Российский лидер Владимир Путин в ходе встречи с коллегами по БРИКС в Осаке призвал работать над более справедливой моделью развития экономики. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Ситуация в глобальной экономике не может не беспокоить», — отметил Путин.

По его словам, международная торговля испытывает все более тяжелое бремя протекционизма. Он призвал страны БРИКС в этой ситуации формировать более справедливую и устойчивую модель глобального развития.

Ранее Путин потребовал от БРИКС добиваться реформы МВФ.