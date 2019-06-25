Правительство не планирует продлевать заморозку цен на топливо

Кабмин не планирует продлевать соглашение о заморозке цен на топливо, сообщает ТАСС со ссылкой на несколько источников в нефтяных компаниях и участвующих в переговорах министерствах.

По данным источников, держать цены в пределах инфляции сможет скорректированный демпфирующий механизм.

По словам одного из источников, законопроект о его корректировке должен быть принят до 25 августа, но задним числом сможет работать уже с 1 июля. Другой источник рассказал о недавнем совещании первого вице-премьера, министра финансов Антона Силуанова и вице-премьера Дмитрия Козака, где согласовывали итоговые параметры этого механизма.

Отмечается, что между компаниями и правительством есть договоренность о том, что рост цен топлива на АЗС сохранится на уровне инфляции.

Ранее Росстат зафиксировал резкий скачок оптовых цен на бензин. В мае они поднялись на 17,5%.