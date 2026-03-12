Размер шрифта
Вашингтон начал торговое расследование против Китая и Европейского союза

Торгпред США Грир открыл расследование против Китая, Евросоюза и еще 14 стран
Aly Song/Reuters

Торговый представитель Соединенных Штатов Джеймисон Грир открыл расследование против Китая, Евросоюза и еще 14 стран, подозреваемых в создании избыточных мощностей и дискриминации американских производителей. Об этом говорится в заявлении офиса торгпреда.

В ходе расследования выяснится, являются ли действия этих государств дискриминационными, обременяющими или ограничивающими торговлю США.

Кроме КНР и Евросоюза под расследованием Грира оказались в том числе Швейцария, Южная Корея, Тайвань, Мексика, Япония и Индия.

24 февраля заместитель госсекретаря США Джейкоб Хелберг заявил, что Соединенные Штаты стремятся выстраивать стабильные и конструктивные отношения с Китаем, однако не испытывают доверия к Пекину. При этом Хелберг добавил, что Вашингтон рассматривает Пекин как экономического конкурента.

20 февраля Верховный суд США признал незаконными тарифы, введенные американским президентом Дональдом Трампом. Суд установил, что глава государства превысил полномочия, применив этот закон для введения пошлин.

Представитель китайского минторга отметил, что Пекин принял решение Верховного суда США во внимание, изучает последствия этого решения. В ведомстве подчеркнули, что КНР выступает против любых форм одностороннего увеличения тарифов, поскольку в «торговой войне нет победителей, а протекционизм ни к чему не приводит».

Ранее Трамп назвал отношения США и Китая «важнейшими в мире».

 
