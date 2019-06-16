Порошенко обвинили в росте тарифов на Украине

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Глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук назвал экс-президента страны Петра Порошенко виновником многократного увеличения тарифов. Об этом он сказал в эфире NewsOne.

По словам политика, пять лет назад Порошенко нелегально создал Национальную комиссию госрегулирования энергетики и коммунальных услуг. Позднее ее деятельность вызвала существенный рост цен на энергоносители для граждан страны.

«Коммунальные платежи выросли в среднем на 740%. Стоимость тепла выросла на 1225%», — сказал Медведчук.

Он добавил, что цены на газ за пять лет увеличились на 1090%. При этом 30% населения страны не могут платить по таким тарифам.

Ранее Медведчук рассказал об отношении российского президента Владимира Путина к лидеру Украины Владимиру Зеленскому.