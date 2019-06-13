На ПМЭФ-2019 заключили соглашения на 3,2 трлн рублей

В работе ПМЭФ-2019 приняли участие более 19 тыс. человек из 145 стран мира. Об этом говорится в сообщении организатора форума, Фонда Росконгресс.

В рамках форума состоялось более 230 мероприятий. Было подписано 745 соглашений на общую сумму 3 трлн 271 млрд руб. При этом учтены соглашения, сумма которых не является коммерческой тайной.

Основным событием стало пленарное заседание с участием президента России Владимира Путина, председателя КНР Си Цзиньпина, президента Болгарии Румена Радева, премьер-министра Армении Никола Пашиняна, председателя правительства Словакии Петера Пеллегрини и Генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша.

Лидеры дали оценку проблемам, которые в настоящее время испытывают мировая экономика, существующая модель глобализации, международная торговля и финансовая система. На заседании были затронуты вопросы обострения недобросовестной межгосударственной конкуренции, протекционизма, торговых войн, вводимых в одностороннем порядке санкций и ограничений.

Среди российских официальных лиц в Форуме приняли участие: 6 полномочных представителей президента Российской Федерации в федеральных округах; 8 заместителей председателя правительства Российской Федерации; 16 министров Российской Федерации; 32 главы федеральных служб и агентств; 84 субъекта Российской Федерации, из них 79 на уровне глав.