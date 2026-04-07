«Категорическое зло»: стоматолог призвал не покупать пломбы на маркетплейсах

Россияне стали активно пользоваться стоматологическими материалами с маркетплейсов из-за дорогих услуг у врачей, сообщили журналисты. Врач-стоматолог Алексей Антипенко в беседе с «Газетой.Ru» призвал россиян не заниматься самолечением — иначе может дойти до летального исхода.

«Материалы с маркетплейсов для самостоятельного лечения — это категорическое зло. Если у человека в зубе есть полость, даже иной раз для молодых врачей крайне тяжело поставить правильный диагноз. Это может быть кариес или хронический пульпит, который тоже иной раз не болит. Может быть хронический периодонтит, то есть та ситуация, когда нерв погиб, идет вялый инфекционный процесс. И закрытие кариозной полости, как пациенту кажется, что вот это просто дырка в зубе — это кариозная полость, закрытие полости инфицированного зуба с погибшим нервом или с воспалившимся нервом даст жуткое обострение ситуации», — отметил он.

Больные зубы нельзя закрывать пломбами самостоятельно, подчеркнул врач.

«А как уже быстро будет прогрессировать сложившаяся ситуация, здесь исключительно зависит от реактивности иммунитета человека. И если у пациента закрыть инфицированный зуб материалом с маркетплейса и получится это сделать герметичным, мы запустим, например, формирование гнойных масс, которое в свою очередь может привести к субпериостальному абсцессу, локальному абсцессу челюсти, к разлитой флегмоне и, соответственно, будет попадание инфекционных агентов в кровеносное русло. Потенциально может привести к сепсису, к летальному исходу. Ни в коем случае нельзя использовать материалы с маркетплейсов», — сказал эксперт.

При этом, самостоятельная установка пломбы может помочь в ситуации, когда откололся зуб, рассказал Антипенко.

«Если есть ситуация, когда, допустим, дачники раньше покупали эти материалы, когда откололся зуб и какой-то острый кусочек режет язык. В таком случае можно на несколько часов закрыть полимерной массой острый край, чтобы снизить дискомфорт. Но обязательно обратиться к врачу. Ни в коем случае не заниматься самолечением», — заключил он.

До этого СМИ сообщили, что продажи наборов для самолечения в первом квартале 2026 года выросли на 63% к прошлому году. Самые популярные товары — временные пломбы, накладные виниры и брекеты, каппы. Чаще всего самолечение практикуют взрослые люди в возрасте 35-55 лет.

