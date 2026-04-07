В КНДР неожиданно похвалили президента Южной Кореи

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын назвал президента Южной Кореи Ли Чжэ Мёна «откровенным и широко мыслящим» человеком после того, как он извинился за появление южнокорейских дронов на территории КНДР. Об этом пишет газета Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на заявление сестры Ким Чен Ына Ким Ё Чжон.

«Неожиданное заявление стало результатом извинений Ли, принесенных в понедельник по поводу того, что южнокорейцы запускали беспилотники в воздушное пространство Северной Кореи. Через несколько часов Ким Ё Чжон передала слова благодарности своего брата и похвалила Ли за «очень удачное и мудрое поведение»», — пишет газета.

WSJ отмечает, что администрация Ли в ответ на заявления лидера КНДР выразила надежду на «мирное сосуществование на Корейском полуострове».

В январе военные КНДР обвинили Южную Корею в нарушении воздушного пространства страны. В ответ в республике заявили, что беспилотники запустили частные лица. Затем прокуратура Южной Кореи предъявила обвинение трем гражданам страны в пособничестве противнику.

6 апреля Ли Чжэ Мён извинился перед Пхеньяном за запуск беспилотников частными лицами на территорию КНДР.

