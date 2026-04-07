Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаНаводнение на КавказеПереговоры о мире на Украине
Армия

СМИ сообщили об освобождении похищенной в Ираке американской журналистки

Shafaq News: в Ираке освободили похищенную американскую журналистку
Соцсети

Шиитская группировка «Катаиб Хезболла» освободила похищенную в Ираке американскую журналистку Шелли Киттлсон и ожидает, что она покинет страну. Об этом сообщает Shafaq News со ссылкой на сотрудника службы безопасности радикальной организации Абу Муджахида аль-Асафа.

По его словам, решение об освобождении женщины было принято в качестве знака признательности уходящему в отставку премьер-министру Мухаммеду ас-Судани за его патриотическую позицию.

31 марта в Багдаде была похищена американская журналистка Шелли Киттлсон. По информации СМИ, журналистка сотрудничала с различными изданиями, включая журнал Foreign Policy, корпорацию Би-би-си и независимое издание Al-Monitor. Последнее отмечает, что Киттлсон до похищения жила в Риме.

Комитет защиты журналистов призывал власти Ирака найти журналистку, обеспечить ей «немедленное и безопасное освобождение, а также привлечь виновных к ответственности». Как писали журналисты Shafaq news, Киттлсон была похищена в центре Багдада рядом с отелем, в котором проживала. Она писала в основном про вооруженные иракские группировки, американо-иракским отношениям и региональным событиям в сфере безопасности.

Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!