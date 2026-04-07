СМИ сообщили об освобождении похищенной в Ираке американской журналистки

Шиитская группировка «Катаиб Хезболла» освободила похищенную в Ираке американскую журналистку Шелли Киттлсон и ожидает, что она покинет страну. Об этом сообщает Shafaq News со ссылкой на сотрудника службы безопасности радикальной организации Абу Муджахида аль-Асафа.

По его словам, решение об освобождении женщины было принято в качестве знака признательности уходящему в отставку премьер-министру Мухаммеду ас-Судани за его патриотическую позицию.

31 марта в Багдаде была похищена американская журналистка Шелли Киттлсон. По информации СМИ, журналистка сотрудничала с различными изданиями, включая журнал Foreign Policy, корпорацию Би-би-си и независимое издание Al-Monitor. Последнее отмечает, что Киттлсон до похищения жила в Риме.

Комитет защиты журналистов призывал власти Ирака найти журналистку, обеспечить ей «немедленное и безопасное освобождение, а также привлечь виновных к ответственности». Как писали журналисты Shafaq news, Киттлсон была похищена в центре Багдада рядом с отелем, в котором проживала. Она писала в основном про вооруженные иракские группировки, американо-иракским отношениям и региональным событиям в сфере безопасности.

Ранее в ЮАР похитили политолога, занимавшегося связями с Россией.