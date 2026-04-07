Сын Куклачева объяснил, почему не держит домашних кошек

Дрессировщик, режиссер Дмитрий Куклачев объяснил, почему не держит домашних кошек. Этим сын основателя знаменитого театра кошек в Москве Юрия Куклачева поделился с kp.ru.

По его словам, любая кошка, появляющаяся дома, так или иначе переходит в театр и становится артисткой. Кроме того, животных Куклачев-младший не может позволить себе из-за плотного расписания: в 6-8 утра он просыпается и едет в театр на репетицию, а возвращается домой в 9-10 вечера.

«То есть домашняя кошка чувствовала бы себя при таком расписании бесхозной, чего же я допустить, конечно же, не могу», — признался он.

В театре, отметил дрессировщик, сейчас живут 170 кошек и 8 собак.

В декабре 2024 года Юрий Куклачев признался, что кошки вернули его к жизни после перенесенного инфаркта. Дрессировщик вспомнил, как питомцы побежали к нему тереться и обнимать, как только тот пришел из больницы.

Ранее сообщалось, что кошки Куклачева отказались работать после его госпитализации.