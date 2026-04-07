«Погибнет целая цивилизация». Трамп пригрозил Ирану уничтожением

7 апреля США и Иран вновь обменялись угрозами — более серьезными, чем ранее. Первым заявление сделал Дональд Трамп, сообщивший, что «сегодня ночью погибнет целая цивилизация», которую уже никогда не возродят. В ответ в Тегеране отметили, что на защиту Ирана готовы встать 14 млн граждан, а в случае пересечения Штатами «красных линий» боевые действия выйдут за пределы региона.

За несколько часов до истечения срока объявленного 10 дней назад ультиматума президент США Дональд Трамп выступил с резкими угрозами в адрес Ирана.

«Сегодня ночью погибнет целая цивилизация, и ее уже никогда не возродят. Я не хочу, чтобы это случилось, но, вероятно, так и произойдет», — написал Трамп в соцсети Truth Social.

Трамп выразил надежду, что в условиях, когда в Иране «произошла полная и тотальная смена режима» и во власти «преобладают другие, более умные и менее радикальные умы» — в стране, возможно, «произойдет нечто революционно-прекрасное».

Финал «одного из важнейших моментов долгой и сложной истории мира», по словам Трампа, наступит уже в ближайшее время. После чего «47 лет вымогательства, коррупции и смерти наконец-то закончатся» (исламская революция произошла в Иране в 1979 году, 47 лет назад. — «Газета.Ru»).

В конце своего поста американский лидер призвал Бога «благославить великий народ Ирана».

Заявление Трампа о возможной «гибели целой цивилизации» в Иране в ночь на 8 апреля сравнимо с уличной дракой, где самое главное – напугать противника. Об этом «Газете.Ru» заявил политолог-американист Рафаэль Ордуханян.

По его словам, Трамп не может уничтожить древнеиранскую цивилизацию, «потому что он не понимает, что это такое», а если бы понимал — «он бы такими словами не разбрасывался».

Эксперт выразил мнение, что заявления американского лидера в стиле «держите меня семеро, а то сейчас что-то будет, я сейчас вспылю» следует относить к пропагандистской предвыборной риторике. А сработает ли она — покажет время.

Ответ Ирана

В ответ Корпус стражей исламской революции (КСИР) распространил заявление, сообщив, что в случае пересечения армией США «красных линий» ответный удар «выйдет за пределы региона». Соседним странам тоже придется нелегко.

«Мы предпримем действия против инфраструктуры США и их союзников таким образом, что США и их партнеры на долгие годы будут лишены нефти и газа региона», — говорится в заявлении КСИР.

Президент Ирана Масуд Пезешкиан, в свою очередь, отметил, что к настоящему времени «более 14 миллионов отважных иранцев официально заявили о своей готовности отдать жизнь за оборону территориальной целостности страны». Себя из этого числа он не исключил, сообщив, что присоединяется к общенациональной кампании «Жизнь за Иран».

«Интерфакс» со ссылкой на иранские СМИ сообщает, что с сегодняшнего дня Тегеран прервал все прямые и непрямые дипломатические контакты с США и «любой обмен посланиями также приостановлен».

«Невиданное оружие»

Целый ряд заявлений по поводу войны в Иране сделал и вице-президент США Джей Ди Вэнс, находящийся с визитом в Венгрии.

По его словам, Соединенные Штаты «в основном выполнили свои военные задачи» в Иране, и война скоро завершится. Однако «есть еще кое-что, что мы хотели бы сделать — например, немного больше поработать в военном плане над способностью Ирана производить оружие».

Вэнс отметил, что американские власти стремятся к тому, чтобы по завершении конфликта с Тегераном глобальная торговля нефтью и газом через Ормузский пролив осуществлялась беспрепятственно.

«Надеюсь, что [со стороны Ирана] поступит правильный ответ. Потому что мы действительно хотим такого мирового сообщества, в котором торговля нефтью и газом осуществляется свободно», — заявил Вэнс.

Вице-президент США отметил, что в противном случае ~против Ирана будет применено оружие, которое Вашингтон ранее не применял.

«Им нужно знать: у нас имеются инструменты, которые мы еще не решали использовать. Президент США может решить использовать их. И он решит использовать их, если иранцы не изменят своего поведения», — сообщил Джей Ди Вэнс.

Воздушные удары продолжаются

Иранское агентство Irna меж тем сообщило, что США и Израиль вновь нанесли авиаудары по инфраструктуре страны. В частности, были атакованы железнодорожный мост в городе Кашан (провинция Исфахан) и мост на трассе Тебриз – Зенджан (стратегически важная автомагистраль на северо-западе Ирана).

В связи с этим министр культурного наследия, туризма и ремесел Ирана Реза Салехи-Амири направил генеральному директору ЮНЕСКО экстренное официальное письмо. В нем выражается «глубокая обеспокоенность» ударами США по железнодорожной сети страны, которая официально признана объектом Всемирного наследия.

В соседних странах опасаются ответных ударов Ирана по их инфраструктуре в качестве союзников США. Так, по сообщению агентства Irna, сегодня было приостановлено движение по огромному 25-километровому мосту короля Фахда, который соединяет Саудовскую Аравию и Бахрейн.