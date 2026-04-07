Психолог объяснила, почему люди забывают, зачем вышли из комнаты

Yahoo: творческие люди чаще забывают, зачем вошли в другую комнату

Многие люди забывают зачем вошли в другую комнату из-за смены окружающей обстановки: мозг привязывает воспоминания к конкретному месту, и при переходе в новое пространство мысль может временно «сброситься». Об этом рассказала американский психолог Санам Хафиз в беседе с Yahoo.

Это явление называют «эффектом дверного проема». По словам специалиста, мозг использует контекст — например, помещение или обстановку — как своего рода якорь для памяти. Когда человек проходит через дверь и оказывается в другом месте, меняется контекст, и мысль, связанная с предыдущей комнатой, может исчезнуть.

Хафиз отметила, что такой эффект чаще возникает у людей, склонных к многозадачности, испытывающих высокий уровень стресса или перегруженных работой. Он также нередко встречается у творческих и по природе рассеянных людей.

При этом подобная забывчивость не обязательно говорит о проблемах с памятью. По словам психолога, у людей с активным мышлением мозг постоянно планирует следующие шаги, поэтому текущая задача может «теряться», когда внимание переключается на новую ситуацию.

Чтобы уменьшить вероятность такого сбоя памяти, специалист советует проговаривать свои планы вслух, пока человек идет в другую комнату. Также полезно на несколько секунд задержаться в дверном проеме — короткая пауза помогает удержать мысль, прежде чем мозг переключится на новый контекст.

