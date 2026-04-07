Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаНаводнение на КавказеПереговоры о мире на Украине
Общество

Клиент кафе угрожал пистолетом кассиру, давшему ему не тот соус

Клиент кафе в Англии начал угрожать пистолетом кассиру, продавшему не тот соус
Met Police

В Англии клиент кафе угрожал пистолетом кассиру, давшему ему не тот соус, пишет Metro.

Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как Марван Хадир пересчитывает соусы, после чего возвращается в заведение. После этого клиент достал реалистичную копию пистолета и направил на работника заведения, обвинив его в том, что он дал не тот соус.

Во время нападения Хадир также пытался прорваться за прилавок и несколько раз ударил кассира.

В полиции сообщили, что личность подозреваемого быстро установили благодаря камерам видеонаблюдения, финансовому отслеживанию и опросу местных жителей. При аресте у него изъяли реплику пистолета и поддельные патроны.

«Никто не должен проходить через подобное, тем более на рабочем месте», — заявила детектив-сержант Эми Кросс.

Хадир признал вину по обвинениям в хранении имитационного огнестрельного оружия с целью запугивания, угрозах и нападении с причинением телесных повреждений.

Ранее Американка угрожала открыть стрельбу в McDonald's из-за пережаренной картошки фри.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!