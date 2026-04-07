Клиент кафе угрожал пистолетом кассиру, давшему ему не тот соус

Клиент кафе в Англии начал угрожать пистолетом кассиру, продавшему не тот соус

Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как Марван Хадир пересчитывает соусы, после чего возвращается в заведение. После этого клиент достал реалистичную копию пистолета и направил на работника заведения, обвинив его в том, что он дал не тот соус.

Во время нападения Хадир также пытался прорваться за прилавок и несколько раз ударил кассира.

В полиции сообщили, что личность подозреваемого быстро установили благодаря камерам видеонаблюдения, финансовому отслеживанию и опросу местных жителей. При аресте у него изъяли реплику пистолета и поддельные патроны.

«Никто не должен проходить через подобное, тем более на рабочем месте», — заявила детектив-сержант Эми Кросс.

Хадир признал вину по обвинениям в хранении имитационного огнестрельного оружия с целью запугивания, угрозах и нападении с причинением телесных повреждений.

