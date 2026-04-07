Иран призвал молодежь создать «живую цепь» вокруг энергообъектов

CNN: в Иране призвали молодежь встать на защиту электростанций в «живую цепь»

Власти Ирана попросили сограждан выйти на протест на фоне угроз США атаковать энергетические объекты страны. Об этом заявил заместитель министра по делам молодежи и спорта Ирана Алиреза Рахими, сообщил телеканал CNN.

«Приглашаю всех молодых людей, деятелей культуры и искусства, спортсменов и чемпионов принять участие в национальной кампании «Живая цепь иранской молодежи за светлое завтра», — призвал представитель министерства.

Он отметил, что очень важно встать плечом к плечу вне зависимости от политических взглядов и убеждений, чтобы показать, что нападение на гражданскую инфраструктуру страны является военным преступлением.

7 апреля стало известно, что Иран прекратил прямые контакты с США об урегулировании конфликта, сообщив Пакистану, что больше не будет участвовать в переговорах о прекращении огня.

2 апреля власти США заявили, что в случае отказа Тегерана от заключения сделки Соединенные Штаты готовы уничтожить иранские электростанции и нефтяную инфраструктуру.

Ранее в США пригрозили Ирану применением средств, которые до этого не использовали.