Названы последствия ударов США по острову Харк

Удары США по острову Харк ведут к росту цен на нефть, и если они продолжатся и навредят нефтяной инфраструктуре, то мировой рынок энергоресурсов может сократиться на миллион баррелей. Об этом пишет газета Wall Street Journal (WSJ).

Издание отмечает, что после ударов 7 апреля цены на нефть подскочили более чем на 2% и превысили $115 за баррель нефти марки West Texas Intermediate.

«Если в результате будущих атак нефтяная инфраструктура острова будет повреждена, это может вынудить Иран сократить добычу на своих нефтяных месторождениях, что потенциально может привести к сокращению мирового рынка еще на миллион баррелей. Это произойдет в дополнение к сокращениям, которые уже осуществили Ирак, Кувейт и Бахрейн», — пишет газета.

Журналисты подчеркнули, что остров Харк является «сердцем» иранской нефтяной промышленности. На этой территории хранится и оттуда отгружается большая часть экспортируемой иранской нефти. А именно 90% из 3,5 млн баррелей добываемой нефти приходится на остров Харк.

Издание отметило, что иранскую нефть покупает Китай, а именно небольшие нефтеперерабатывающие заводы, которые «не имеют широкого международного присутствия» и могут обойти санкции США. WSJ пишет, что до на долю Ирана приходилось примерно 13% морских поставок нефти в Китай.

7 апреля американцы нанесли удары по иранскому острову Харк. Журналист портала Axios Барак Равил отметил, что целью были военные объекты на острове.

7 апреля Трамп заявил, что в ночь на 8 апреля США могут уничтожить «целую цивилизацию», имея в виду Иран. До этого американский лидер Трамп сказал, что 7 апреля является «крайним сроком» для заключения сделки.

Также агентство Fars сообщило, что в Корпусе стражей исламской революции (КСИР) предостерегли США от пересечения «красных линий». А газета Wall Street Journal (WSJ) писала, что Иран на фоне угроз Трампа прекратил прямые дипломатические отношения с США, однако переговоры все еще продолжаются через посредников.

Ранее в Иране объяснили ужесточение риторики Трампа.