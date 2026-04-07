«М.Видео» может закрыть 20–30% магазинов в 2026 году

РИА: 20–30% магазинов «М.Видео» могут закрыться в 2026 году

Сеть магазинов электроники «М.Видео» может закрыть от 20 до 30% своих магазинов в России в 2026 году. Об этом сообщила РИА Недвижимости региональный директор департамента торговой недвижимости NF Group Евгения Хакбердиева.

По ее словам, давление, с которым сталкивается рынок бытовой техники, связано с онлайн-платформами и их ценовой диспозицией. Интернет-площадки стабильно предлагают более низкие цены, в результате чего офлайн-магазины теряют конкурентоспособность. Хакбердиева отметила, что «М.Видео» намерено сократить физическую розницу.

В общей сложности на территории Российской Федерации работает свыше 880 точек сети.

В свою очередь, директор департамента брокериджа RRG Светлана Ярова отметила, что возможная волна закрытий также связана с переходом «М.Видео» в другой формат. В частности, речь идет о том, что точках сети появляется одежда.

Как сообщили «Газете.Ru» в пресс-службе «М.Видео», с 2025 года компания начала кардинальную трансформацию бизнес-модели в мультикатегорийный маркетплейс.

«М.Видео последовательно развивает омниканальную модель, в рамках которой онлайн и офлайн не конкурируют между собой, а дополняют друг друга», — отметили в пресс-службе.

Также там пояснили, что в течение 2025 года компания как открывала новые магазины, так и продолжила программу закрытия всех неэффективных торговых точек для повышения маржинальности бизнес-модели. Такого же подхода компания планирует придерживаться и в текущем году.

Ранее стало известно, что китайская компания станет косвенным совладельцем «М.Видео-Эльдорадо».