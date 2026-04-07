В Петербурге прощаются с основателем Krec

В клубе «Космонавт» провели вечер памяти рэпера Артема Бровкова
В Санкт-Петербурге в клубе «Космонавт» прощаются с рэпером Артемом Бровковым (признан в РФ иностранным агентом) (Fuze), основателем группы Krec. Об этом сообщил канал «Осторожно, Петербург».

Вечер памяти Fuze провели для всех желающих. На сцене установили портрет рэпера и экран со сделанными им фотографиями, в зале включили его треки, поставили цветы и свечи. Инициатором организации творческой встречи была Валентина, вдова артиста.

«Это сделано для того, чтобы люди могли прийти и попрощаться с артистом, выразить свои эмоции и почтить память», — объяснила подруга семьи Дина.

На церемонии прощания воспоминаниями о Бровкове поделился Антон Сидоров (Maestro A-Sid), с которым у Fuze были совместные работы. По словам Сидорова, его коллега был сложным, честным, добрым и иногда резким человеком.

«Честность и доброта во многом всегда пересиливали», — подчеркнул он.

46-летнего основателя популярной в нулевых группы Krec не стало в автокатастрофе в США. В 2025 году российский Минюст признал его иностранным агентом.

