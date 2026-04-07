В сенате США назвали Трампа «крайне больным» человеком

Президент США Дональд Трамп является «крайне больным человеком», о чем говорят его угрозы уничтожить цивилизацию в Иране. Об этом в соцсети X написал лидер демократов в американском сенате Чак Шумер.

Конгрессмен прокомментировал недавний пост Трампа, в котором американский президент заявил, что в ночь на 8 апреля США могут уничтожить «целую цивилизацию». При этом глава Белого дома подчеркнул, что не хочет такого исхода, однако, «вероятно, так и будет».

«Это крайне больной человек. Каждый республиканец, который по собственной инициативе отказывается присоединиться к нам в голосовании против этой бессмысленной войны, несет ответственность за все последствия, какими бы они, черт возьми, ни были», — написал Шумер.

6 апреля Трамп сказал, что 7 апреля остается «крайним сроком» для заключения соглашения с Ираном.

Агентство Fars сообщило, что Корпус стражей исламской революции (КСИР) предостерег США от пересечения «красных линий». Также СМИ написали, что Иран прекратил дипломатические контакты с США, однако переговоры о прекращении огня между государствами через посредников еще продолжаются.

Ранее в конгрессе США назвали угрозы Трампа Ирану «чистым злом».