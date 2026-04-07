Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаНаводнение на КавказеПереговоры о мире на Украине
 (обновлено  )
Политика

В сенате США назвали Трампа «крайне больным» человеком

Jonathan Ernst/Reuters

Президент США Дональд Трамп является «крайне больным человеком», о чем говорят его угрозы уничтожить цивилизацию в Иране. Об этом в соцсети X написал лидер демократов в американском сенате Чак Шумер.

Конгрессмен прокомментировал недавний пост Трампа, в котором американский президент заявил, что в ночь на 8 апреля США могут уничтожить «целую цивилизацию». При этом глава Белого дома подчеркнул, что не хочет такого исхода, однако, «вероятно, так и будет».

«Это крайне больной человек. Каждый республиканец, который по собственной инициативе отказывается присоединиться к нам в голосовании против этой бессмысленной войны, несет ответственность за все последствия, какими бы они, черт возьми, ни были», — написал Шумер.

6 апреля Трамп сказал, что 7 апреля остается «крайним сроком» для заключения соглашения с Ираном.

Агентство Fars сообщило, что Корпус стражей исламской революции (КСИР) предостерег США от пересечения «красных линий». Также СМИ написали, что Иран прекратил дипломатические контакты с США, однако переговоры о прекращении огня между государствами через посредников еще продолжаются.

Ранее в конгрессе США назвали угрозы Трампа Ирану «чистым злом».

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!