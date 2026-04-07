Мужчина избил партнершу, отрезал волосы ножом и сбросил с балкона

В Могилеве мужчина избил и сбросил с балкона сожительницу

Житель Белоруссии получил срок за истязание возлюбленной. Об этом сообщает Blizko.by со ссылкой на могилевских следователей.

Инцидент произошел в Могилеве. По данным издания, между фигурантом и его возлюбленной произошел конфликт, к этому моменту он уже находился в состоянии алкогольного опьянения.

Мужчина стал избивать женщину и таскать за волосы. Когда она попыталась сбежать, белорус отрезал ей волосы ножом и потащил на балкон.

«Могилевчанин попытался окунуть голову любимой в раствор жидких обоев, обливал водой и ударил чашкой. Затем он столкнул женщину с балкона второго этажа», – сообщается в публикации.

После этого мужчина вышел на улицу, схватил пострадавшую за волосы, и вернул домой. Соседи вызвали милиционеров, которые задержали агрессора.

Известно, что во время избиения дома находилась мать пострадавшей, но она остановить мужчину не смогла. Причиной конфликта стало то, что возлюбленная не хотела мириться с зависимостью партнера от алкоголя.

Фигуранта приговорили к 15 годам и шести месяцам лишения свободы.

