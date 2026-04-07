Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаНаводнение на КавказеПереговоры о мире на Украине
Общество

Мужчина избил партнершу, отрезал волосы ножом и сбросил с балкона

Shutterstock/Dennis Gross

Житель Белоруссии получил срок за истязание возлюбленной. Об этом сообщает Blizko.by со ссылкой на могилевских следователей.

Инцидент произошел в Могилеве. По данным издания, между фигурантом и его возлюбленной произошел конфликт, к этому моменту он уже находился в состоянии алкогольного опьянения.

Мужчина стал избивать женщину и таскать за волосы. Когда она попыталась сбежать, белорус отрезал ей волосы ножом и потащил на балкон.

«Могилевчанин попытался окунуть голову любимой в раствор жидких обоев, обливал водой и ударил чашкой. Затем он столкнул женщину с балкона второго этажа», – сообщается в публикации.

После этого мужчина вышел на улицу, схватил пострадавшую за волосы, и вернул домой. Соседи вызвали милиционеров, которые задержали агрессора.

Известно, что во время избиения дома находилась мать пострадавшей, но она остановить мужчину не смогла. Причиной конфликта стало то, что возлюбленная не хотела мириться с зависимостью партнера от алкоголя.

Фигуранта приговорили к 15 годам и шести месяцам лишения свободы.

Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!