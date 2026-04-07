Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин сравнил себя с учителем физкультуры, передает РИА Новости.

«Тренировка — это уже практическое занятие, и оно будет близко к тому, что проводят учителя физкультуры. Но любой учитель и тренер похожи», — сказал Карпин.

27 марта Россия обыграла Никарагуа. Встреча, которая состоялась в Краснодаре на стадионе «Ozon Арена», завершилась с результатом 3:1. С 47-й минуте команда Никарагуа играла в меньшинстве, прямую красную карточку получил Кристиан Рейес.

Затем сборная России провела встречу с Мали, которая состоялась в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене» 31 марта (домашний стадион петербургского «Зенита») и завершилась с результатом 0:0. Сборная России имела возможность открыть счет на 28-й минуте игры, однако Иван Обляков не сумел реализовать пенальти.

Ранее сообщалось о том, что Россия может сыграть с участником ЧМ-2026.