51-летняя западная телезвезда о романе с российским манекенщиком: «Мы влюблены»

Британская телезвезда Элисон Хаммонд прокомментировала свой роман с 29-летним манекенщиком российского происхождения Дэвидом Путманом. Ее цитирует Daily Mail.

Пара встречается в романе с 2024 года, но Хаммонд решила открыто защитить отношения сейчас. 51-летняя телеведущая осведомлена о том, что их 22-летнюю разницу в возрасте активно обсуждают в сети.

«Я прекрасно понимаю, почему людей привлекает 22-летняя разница в возрасте, но любопытно, что никому так не интересно, когда в паре старше мужчина. Я хочу просто чтобы люди радовались за нас. Мы влюблены», — заявила Хаммонд.

Путман переехал в Великобританию в 2022 году и работал массажистом. После визитов к нему на прием у Хаммонд начались и романтические отношения с молодым человеком.

